Veertig procent meer kiloknallers op tv

Dit blijkt uit een analyse van Wakker Dier op basis van gegevens van onderzoeksbureau Nielsen, dat de mediabestedingen in Nederland registreert. Kiloknallers liggen vanwege dierenleed, milieu en klimaat onder vuur. Wakker Dier is dan ook ontsteld dat de supermarkten niet minder maar méér kiloknallen: “Met iedere kiloknaller geven ze de dieren én de Beter Leven boeren een trap na.”

Drie marktleiders voeren prijzenoorlog met vlees

Het aantal reclame-uitzendingen met vlees nam toe van 17 naar 38 duizend (+124 procent). In bijna de helft (45 procent) van deze vleesreclames was al het getoonde vlees een kiloknaller*. Dat is in percentage een stuk minder dan het jaar ervoor (70 procent), maar door de gigantische toename in het aantal vleesreclames, waren er toch 40 procent meer kiloknallerspots op tv. De grote toename dit jaar komt voornamelijk door Jumbo en Lidl, die hun vleesreclames zonder keurmerk ruimschoots verdubbelden. Albert Heijn kiloknalde iets minder, maar nog steeds het meeste van alle supermarkten. Deze drie supermarkten troeven elkaar af met het goedkoopste industrievlees om klanten de winkel in te trekken. Maar voor dit stunten betalen dieren en boeren de prijs.

Plus doet het beter

Plus koos ervoor om tv-reclames vooral te gebruiken om beter vlees te promoten. Plus nam in haar eentje 72 procent van alle vleesuitzendingen met dierenwelzijnskeurmerk voor haar rekening, vaak met 2 Beter Leven sterren. Ook Coop maakte mondjesmaat reclame voor vlees met 2 sterren. Nog geen één procent van de 38 duizend tv spots betrof biologisch vlees, en die kwam van Albert Heijn.

Iedere kiloknaller is trap na

Elke keer dat een supermarkt stunt met keurmerkloos vlees, maakt zij het prijsverschil met diervriendelijker vlees groter. Zo overtuigt de supermarkt haar klanten keer op keer om geen biologisch of stervlees, maar een kiloknaller te kopen. De supermarkt zet de Beter Leven boer hiermee aan de kant, en laat het dier in de ellendige vee-industrie zitten. Want het betere biologische vlees krijgt maar een fractie van de aandacht en promotie op televisie. De vele kiloknallers leiden ook tot prijsdruk in de keten, met misstanden tot gevolg zoals de paardenvlees affaire en de dierenmishandeling in het horrorslachthuis Tielt.