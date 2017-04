Bezettingsgraad Amsterdamse hotels in top drie Europa

Amsterdam heeft in 2016 een recordaantal toeristen getrokken. Qua bezettingsgraad is Amsterdam na Dublin en Londen de meest populaire Europese stad. De RevPar – de omzet per beschikbare kamer – steeg met ruim 3 procent naar 105 euro per nacht. De bezettingsgraad van de Amsterdamse hotels blijft de komende jaren stabiel rond de 78 procent. Dat blijkt uit het PwC-rapport ‘Standing out from the crowd – European cities hotel.

Musea belangrijke factor

Het sterke jaar van de Amsterdamse hotelsector komt mede door een topjaar voor musea; in 2016 trokken de tien belangrijkste musea bijna 8 miljoen bezoekers. Daarnaast trok het Amsterdam Dance Event ruim 365.000 bezoekers. Volgens Bart Kruijssen, hotelspecialist bij PwC, zet de groei door, maar minder spectaculair dan sinds 2009 het geval is. ‘De komende jaren groeit het aantal hotelkamers in Amsterdam met bijna 6.000 (+18% op de totale voorraad) en breidt het aantal hotels uit met 22. Door regelgeving – de hotelstop van de gemeente -Amsterdam komt het kamerplafond wel in beeld. De grote uitdaging voor hoteliers zit met name in het aantrekkelijk houden van hun aanbod. Door de stijgende prijzen per nacht zie je onmiddellijk dat AirBnb aantrekkelijker wordt. AirBnB biedt momenteel 14.000 Amsterdamse plekken aan. Een geduchte concurrent.’

Invloed aanslagen

Parijs, Brussel en Istanbul ondervonden hinder van de recente aanslagen. “Daar is nog niet het niveau van voor deze aanslagen bereikt. Barcelona, Madrid en Porto hebben daarentegen ontzettend goede jaren gedraaid. De mediterraanse landen zijn zeker in opkomst.”

Net als vorig jaar is een overnachting in Geneve het duurst. Maar liefst gemiddeld 300 euro moet daar per nacht worden betaald voor een boeking. Zurich volgt op gepaste afstand met gemiddeld 244 euro en Parijs sluit de top 3 met een gemiddelde van 229 euro per nacht.

Top 10 steden qua bezettingsgraad

1 Dublin 82,5%

2 Londen 81,3%

3 Amsterdam 78%

4 Berlijn 77,1%

5 Praag 76,9%

6 Barcelona 76,6%

7 Budapest 75,1%

8 Wenen 74,7%

9 Lissabon 74,2%

10 Porto 73,5%

