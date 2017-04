30 maanden cel voor chantage met pikante foto's

De verdachte deed zich op seksdatingsites voor als vrouw, legde contact met andere mannen en liet ze seksueel getinte foto's sturen. Vervolgens zocht hij op onder meer Facebook op wie familie, vrienden of werkgevers van het slachtoffer waren en dreigde hij de foto's naar hen te versturen. De officier van justitie benadrukte op zitting dat de zaak opnieuw aantoont dat het onverstandig is weinig verhullende foto's op internet te delen, maar dat dit verdachte geen vrijbrief gaf hiervan misbruik te maken. Ook was het opvallend hoe gemakkelijk verdachte het sociale netwerk van de slachtoffers boven water kreeg.

Tien slachtoffers deden aangifte, maar volgens de officier van justitie zijn er nog meer. Niet iedereen wilde zijn verhaal breed uitgemeten hebben in een openbare rechtszitting. 'De gevolgen zijn voor sommigen enorm geweest', aldus de officier van justitie. 'De chantage leidde onder meer tot het beëindigen van een relatie, het kwijtraken van werk en een zelfmoordpoging.'

Verdachte, zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland, gebruikte het geld om in weelde te leven in Thailand. Daar waande hij zich ver buiten het bereik van de vaderlandse justitie. De officier van justitie is dan ook bang dat hij, zodra de kans zich voordoet, terugkeert naar Thailand en verder gaat met zijn chantagepraktijken. Daarom is een flink deel van de strafeis voorwaardelijk, die zou hem dan boven het hoofd blijven hangen. Verder is voor ruim 12.500 euro aan schadevergoeding gevraagd door slachtoffers. Wat de officier van justitie betreft kan dat allemaal worden toegewezen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.