Man slaat trambestuurder in elkaar in Barendrecht

Een 18-jarige man is afgelopen zaterdag in Barendrecht aangehouden door de politie nadat hij op de Eikenwede een trambestuurder in elkaar had geslagen.

Niet inchecken

Zaterdagmiddag rond 12.15 uur kwam er een melding binnen dat een jongen bij de tramhalte Vrijenburgweg een trambestuurder had geslagen. De bestuurder vroeg de man om in te checken, maar dat vertikte hij. Hij herhaalde dat verzoek meerderde malen, maar kreeg toen een vuist in zijn gezicht.

Nog meer klappen

Het slachtoffer stapte uit en liep naar de tramhalte. Daar werd hij tegengehouden door zijn belager en kreeg nogmaals een paar flinke klappen op zijn arm, rug en gezicht.

Dader gevlucht en aangehouden

De dader vluchtte in de richting van de Hazenburg, waar gealarmeerde politieagenten hem aanhielden. De 18-jarige jongen uit Barendrecht is meegenomen naar het bureau en mag zich later voor de rechter verantwoorden.