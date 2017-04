Politie start onderzoek na beschieten woning Roosendaal

De politie is afgelopen zondagavond een onderzoek gestart nadat bewoners van een woning aan de Diepenberg in Roosendaal melding hadden gemaakt dat er mogelijk geschoten was op hun huis.

'Meerdere agenten zijn ter plaatse gegaan en stelden een onderzoek in. Niemand raakte gewond, er ontstond alleen schade aan de woning', zo heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Forensische opsporing

Door de agenten is een aangifte opgenomen van de geschrokken bewoners. In de buurt van het incident zijn getuigenverklaringen opgenomen en door het team Forensische Opsporing is een sporenonderzoek gestart. Ook werd door agenten nog een zoekslag gemaakt in de buurt om te kijken of de dader nog achterhaald kon worden. Dit is tot nu toe nog niet gelukt.

Getuigenoproep

Ook maandag heeft de politie nog verder onderzoek verricht. De politie zoekt getuigen van dit incident en vraagt daarom mensen die iets verdachts hebben gezien in de buurt van de Diepenberg in Roosendaal rond het tijdstip van het incident, of even tevoren om contact op te nemen met de politie.