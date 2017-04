'Go with the Flo' zorgt voor groene verkeerslichten fietsers

Foto: Springlab/Flo.nl

Utrecht In Utrecht worden fietsers vanaf woensdag 19 april geholpen door 'Flo' om vaker een groen verkeerslicht te halen. Dit heeft het Utrechtse innovatiebureau Springlab bekendgemaakt die het systeem Flo ontwikkelde in samenwerking met Ko Hartog Elektrotechniek en de gemeente Utrecht.