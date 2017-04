37-jarige man komt om bij explosie in Veendam

Door een zware explosie is woensdagmorgen een deel van Julianaflat in Veendam ingestort. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen laat weten dat één dode is en drie personen licht gewond zijn geraakt.

Harde knal

Omstreeks 06.45 uur werd een deel van Veendam opgeschrikt door een harde knal. Door nog onbekende oorzaak had er een explosie plaatsgevonden in een appartement aan de Julianalaan. Hierna was er brand ontstaan in het appartement. Door de kracht van de explosie is de vierde etage van het complex ingestort. Ook de derde etage liep zware schade op. Brokstukken van het pand liggen over de hele straat verspreid. Niet alleen het complex liep schade op. Ook ramen van woningen in de buurt zijn gesprongen en dakpannen van het dag gevaagd.

Ontruiming

Omdat er kans is op verdere instorting is, heeft men de overige appartementen ontruimd. Sommige bewoners van het appartementencomplex konden niet via de normale weg het gebouw verlaten en werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht.

Dode en gewonden

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen laat weten dat er één persoon om het leven is gekomen en drie lichtgewond geraakt. De gewonden konden allen ter plaatse behandeld worden door de ambulancedienst. De dodelijke slachtoffer zou een 37-jarige man uit Veendam zijn. Vermoedelijk is in zijn woning de explosie ontstaan.

Specialistisch teams

De brandweer heeft een specialistisch teams uit Drachten en Zwolle ingezet om het deel van het appartementencomplex wat nog overeind staat te stabiliseren zodat er veilig naar slachtoffers gezocht kan worden. Beheerder van het gasnetwerk Enexis heeft het gas in het appartementencomplex afgesloten. Een deel van het complex zal in de loop van de dag gesloopt worden.

Drone in beslag genomen

Een 26 jarige man uit Veendam was bij de plaats van het incident met een drone aan het vliegen, mogelijk om foto's van bovenaf te maken. De bestuurder van de drone is aangehouden en de drone is in beslag genomen. Dit omdat er een politiehelikopter in de buurt vloog om opnames te maken.

Eerste zorg voor de slachtoffers

De burgemeester van Veendam, Swierstra, laat in een verklaring weten dat de eerste zorg gaat naar de slachtoffers en de mensen die hun huis hebben moeten verlaten. Voor diegene die niet meer terug kunnen naar hun woning zal vervangend verblijf worden gezocht. Tijdens de sloop van de flat zullen nog een aantal bewoners hun huis moeten verlaten, maar de burgemeester verwacht dat dit alleen is tijdens de sloopwerkzaamheden.