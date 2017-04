Zware explosie in appartementencomplex Veendam

Door een zware explosie is donderdagmorgen een deel van een appartementencomplex in Veendam ingestort. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen laat weten dat er gewonden zijn gevallen.

Harde knal

Omstreeks 06.45 uur werd een deel van Veendam opgeschrikt door een enorme knal. Door nog onbekende oorzaak had er een explosie plaatsgevonden in een appartement aan de Julianalaan. Door de kracht van de explosie is de vierde etage van het complex ingestort. Ook de derde etage liep zware schade op. Brokstukken van het pand liggen over de hele straat verspreid.

Ontruiming

Omdat er kans is op verdere instorting is, heeft men de overige appartementen ontruimd. Sommige bewoners konden niet via de normale weg het complex verlaten en werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht.

Gewonden

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen laat weten dat er personen gewond zijn geraakt bij de explosie. Onduidelijk is nog hoeveel en wat de aard van de verwondingen zijn.

Specialistisch team

De brandweer heeft een specialistisch team opgeroepen om het deel van het appartementencomplex wat nog overeind staat te stabiliseren zodat er veilig naar slachtoffers gezocht kan worden.