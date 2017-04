Tienduizenden huiskonijnen doodongelukkig

"Mam, ik wil een konijn", is in veel gezinnen een vaak gehoorde kreet. Als het dan zover komt, krijgen veel konijnen een prachtig hok, prima eten en veel aandacht. Toch is het konijn vaak doodongelukkig. Want veel mensen weten niet dat een konijn een sociaal dier is en een ander konijn nodig heeft om gelukkig te zijn.

De Dierenbescherming en de brancheorganisatie voor de huisdierensector Dibevo hebben nu de handen ineen geslagen om consumenten beter voor te lichten als ze een konijn willen kopen. Met het project 'Happy Konijn' moeten dierenwinkels duidelijk uitleggen wat een konijn nodig heeft om gelukkig oud te worden."Een konijn houdt van een hok waarin ie op z'n achterpoten kan staan", zegt Peter de Klerck van dierenwinkel Diertotaal Utopia in Waddinxveen. "Hij wil ook graven bijvoorbeeld en heeft knaaghout nodig. Hij moet z'n natuurlijke gedrag kunnen vertonen, dat is heel belangrijk voor een konijn. En in de natuur leven ze in groepen, dus het is niet natuurlijk dat een konijn in z'n eentje is."

Alleen

Na de honden, katten en vissen, staat het konijn op 4 in de lijst van populaire huisdieren. In totaal worden er in huishoudens ongeveer 1,2 miljoen konijnen gehouden. Ieder jaar gaan zo'n 150.000 konijnen over de toonbank. Volgens de brancheorganisatie zit ruim 60 procent alleen in z'n hok."Dat is heel jammer", zegt Gerrit Hofstra van de brancheorganisatie Dibevo. "Je konijn wordt daar een beetje angstig van, misschien zelfs agressief. Dat is voor niemand fijn. Terwijl als je konijnen op de juiste manier houdt, het heel erg vrolijke en actieve dieren zijn."Eenzame, treurige konijnen, daar wordt niemand vrolijk van. Veel consumenten hebben dan ook spijt van hun aankoop en willen er weer vanaf. "Ze worden bijvoorbeeld losgelaten in het park", zegt Niels Dorland van de Dierenbescherming. "De dierenambulance pikt ze dagelijks op. Wij vangen jaarlijks zo'n 6000 konijnen op."

Happy konijn

Dat is ook de reden waarom de Dierenbescherming mee doet aan het project Happy Konijn. "Wij hebben natuurlijk altijd kritisch gekeken naar de verkoop van dieren. Maar we moeten realistisch zijn. De dierenwinkel is de eerste plek waar we mensen kunnen voorlichten. En iets kunnen bijdragen aan het lot van huisdieren. Bij succes met de konijnen willen we onze medewerking uitbreiden naar andere dieren, zoals cavia's, hamsters of vogels."Vier dierenwinkels doen mee aan de nieuwe manier van konijnenverkoop. Een paar schattige konijntjes voor de winkel verkopen zichzelf, maar dat hoort er niet meer bij. "We willen geen impulsaankopen meer", zegt De Klerck.

Opvang

En als mensen een tweede konijn willen, wat dus zeer wordt aangeraden, kunnen ze die niet meer kopen in de dierenwinkel. "Dan verwijzen we door naar de duizenden konijnen in de opvang. Dat is sowieso beter, want dat zijn vaak wat oudere konijnen en die zijn geschikter als tweede konijn."Maar baalt De Klerck dan niet dat hij dat tweede konijn niet zelf mag verkopen? "Nee hoor, dat kunnen we misschien compenseren door de verkoop van meer voer of andere konijnenspullen."