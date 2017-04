'Nog meer Nederlanders blijken hun geld in belastingparadijzen te hebben ondergebracht'

Uit onderzoek van het Financieel Dagblad (FD) blijkt dat er veel meer Nederlanders in de Panama Papers voorkomen dan eerder bekend was.

Het voormalig trustkantoor Haags Juristen College (HJC) blijkt voor Nederlanders meer dan 200 vennootschappen te hebben opgericht in Panama en Seychellen, waarbij hun eigendom met constructies werd afgeschermd. De rechtszaak tegen oud-bestuurders van HJC die dinsdag is begonnen was aanleiding voor dit onderzoek naar de Panama Papers De oud-bestuurders worden verdacht van het leiding geven aan een criminele organisatie en van illegale trustactiviteiten, zo schrijft de krant.

Volmachten

Door te werken met volmachten bleven de Nederlanders buiten beeld. Zij hadden wel toegang tot alle bezittingen die in de bedrijfjes werden ondergebracht. Het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca richtte de ruim 200 vennootschappen op. Trouw en FD deden al eerder onderzoek, waaruit bleek dat minimaal 500 Nederlanders via Mossack Fonseca hun geld in belastingparadijzen hadden ondergebracht. Daar komen de nu ontdekte klanten van het HJC nog bovenop.

Belastingfraude

Het Openbaar Ministerie verdenkt het HJC van het leidinggeven aan een criminele organisatie, het aanbieden van illegale trustactiviteiten en belastingfraude. Volgens het FD is de Belastingdienst de klanten van HJC inmiddels op het spoor.