Gevangenen in Rotterdamse De Schie gooien eten weg

Veel gedetineerden in De Schie in Rotterdam gooien dagelijks hun maaltijden weg, omdat zij niet te spreken zijn over het eten.

De gedetineerdencommissie (Gedeco) dringt er nu op aan dat de gevangenen een grilloven krijgen, zodat zij zelf hun maaltijden kunnen maken. Dit schrijft het AD woensdag.

De directie van De Schie zou het liefst het contract met cateraar Sodexo verbreken, zo schrijft de krant. Maar dat is niet mogelijk, omdat het contract landelijk is afgesloten voor alle gevangenissen. Daarom onderzoekt de directie nu of het mogelijk is voortaan de ingrediënten uit de maaltijden geleverd te krijgen. De gedetineerden kunnen daarmee dan zelf aan het kokkerellen gaan.