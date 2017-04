Brandweer zoekt in Abcoude naar vermiste Sabrina Oosterbeek

In Abcoude is woensdagmiddag door duikers van de brandweer Amsterdam gezocht naar de vermiste Sabrina Oosterbeek. Een paragnost had informatie tot zich gekregen die zouden passen in het onderzoek naar de vermiste vrouw uit Amsterdam-Zuidoost.

AT5 meldt dat de paragnost zei dat het lichaam van de vrouw zou liggen in het water langs het Ruwelspad. Duikers hebben enkele uren het water afgezocht en Sabrina niet aangetroffen.

De politie zegt dat zij niet betrokken waren bij de zoeking in het water bij Abcoude. Zij zouden geen aanwijzingen hebben dat in Abcoude zou zijn. Ook de familie van Sabrina was niet betrokken bij de zoekactie.

De 30-jarige Sabrina Oosterbeek verdween in de nacht van 7 of 8 maart. Omstreeks 2.45 uur verliet ze haar woning met een fiets die ze mogelijk wilde verkopen. Zij had haar ID-kaart of pinpas niet bij zich toen ze weg ging.

Volgens de politie verloopt het onderzoek vrij moeizaam, doordat veel mensen in Sabrina’s omgeving drugsgebruikers of –dealers zijn en niet graag met de politie praten. Daarom heeft de hoofdofficier van Justitie een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.