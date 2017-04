Bijna -10 aan de grond

De afgelopen nacht was het goed koud. Zo werd in de Achterhoek de min 9,2 graden Celsius, aangetikt meldt Weeronline. Ook de mei vakantie zal het weer zich niet van haar beste kant laten zien.

De meivakantie zal koud en wisselvallig verlopen. Zeker tot en met Koningsdag moeten we het doen met maxima van 10-12 graden. Normaal is het eind april 14 graden aan zee tot 17 in het oosten en zuidoosten. In het weekend valt slechts lokaal een beetje regen. Volgende week verwachten Weeronline buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. Deze verwachting geldt helaas ook voor Koningsdag.