NS sluit haar poortjes voor 'niet leden' op station Utrecht Centraal

Deze zijn eenvoudig te openen met een vervoersbewijs. Doel van de proef is om reizigers te laten wennen en om te kijken of alle poortjes goed werken. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt besloten wanneer alle poortjes definitief in werking worden gesteld. Zo kunnen we zwartrijders weren uit de trein. Ook vergeten reizigers dan niet meer om uit te checken.

Nu al 75 procent

De afgelopen maanden zijn de poortjes al voor 50% en daarna 75% gesloten. Tijdens de proef zijn medewerkers aanwezig om reizigers te assisteren. De horeca op de eerste verdieping van de stationshal is bereikbaar zonder OV-chipkaart. Reizigers openen de poortjes door in en uit te checken met hun OV-chipkaart met een geldig NS-reisproduct en voldoende saldo. Of met een ander geldig NS-vervoerbewijs. Reizigers die binnen 60 minuten na inchecken weer uitchecken op hetzelfde station, ontvangen hun instaptarief terug. Mensen zonder OV-chipkaart kunnen de andere zijde van het station bereiken via de nieuwe traverse of via de Moreelsebrug.

Minder zwartrijders, verhoogd veiligheidsgevoel

NS heeft inmiddels veel ervaring met gesloten poortjes opgedaan. De eerste resultaten zien er goed uit. Op stations waar de poortjes gesloten zijn, zien we minder zwartrijders, minder agressie in de trein en een verhoogd veiligheidsgevoel bij reizigers. Op stations met gesloten poortjes waardeert 90% van de reizigers de veiligheid met een rapportcijfer ‘7 of hoger’. Op stations zonder poortjes bedraagt het percentage reizigers dat een ‘7 of hoger’ geeft 81%.