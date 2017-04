Nieuwe aanhoudingen in onderzoek vrijheidsberoving van vrouw

Woensdag heeft de politie een 24-jarige man uit Culemborg en een 26-jarige vrouw uit Bladel aangehouden in Best. De twee worden er van verdacht betrokken te zijn geweest bij een vrijheidsberoving, mishandeling en beroving op 25 februari. In dit onderzoek werden eerder al drie mannen aangehouden. De twee zitten vast voor verder onderzoek.