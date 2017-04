Kleinste bijbel ter wereld onder de hamer

Boeken- en curiosaverzamelaars kunnen deze week hun hart ophalen bij online veilingwebsite Catawiki. Daar wordt op dit moment namelijk de kleinste bijbel ter wereld geveild. De bijbel is slechts 4 bij 3 cm groot en is gedrukt in 1727.

Volgens Job Kwakman, boekenexpert bij Catawiki is het een bijzondere bijbel. ‘’Vroeger probeerden boekbinders en drukkers hun vakmanschap te laten zien door zo klein mogelijke boeken te maken. Deze vroege bijbel is daarvan een prachtig voorbeeld. Er zijn vaker mini-bijbels gemaakt, maar zover bekend is dit de kleinste ter wereld volgens de oude druktechnieken’’. De bijbel in de veiling bevindt zich nog in goede staat. Dat is bijzonder is voor een boekje dat bijna 300 jaar oud is. De verwachting is dat de kleine bijbel minimaal 4.000 euro gaat opbrengen.

Het bijbeltje bestaat uit 278 bladzijden en 14 prachtige bijbelse gravures. Hiermee is het de kleinste geïllustreerde uitgave van het Oude en Nieuwe Testament ooit. Volgens expert Kwakman had de kleine bijbel nog een ander bijkomend voordeel. ‘’In die tijd was het voor christenen die op reis waren in andere landen niet altijd veilig om een bijbel bij zich te dragen. Deze kleine bijbel kon makkelijk worden verstopt, waardoor je minder gevaar liep’’.

Catawiki verwacht veel belangstelling voor de bijbel. ‘’Er zijn veel verzamelaars van mini-boekjes. Maar zo oud en bijzonder als deze kom je niet veel tegen en we verwachten dan ook belangstelling van verzamelaars uit de hele wereld’’.