Vieze man kan het niet laten

Op woensdag 19 april 2017 om 14.45 uur kwam er een melding binnen van een meisje uit Ulvenhout. Ze was in de Dorpstraat geconfronteerd met een man die zijn geslachtsdeel tentoonstelde. Dezelfde man had dat enige tijd geleden ook al bij haar gedaan. Ze herkende de man en kon ook een gedeelte van zijn identiteit geven. Het was voor de politie dan ook geen moeilijke klus om achter zijn adres te komen en kon de verdachte korte tijd na het feit aangehouden worden. Na verhoor is hij in de loop van de avond weer in vrijheid gesteld.