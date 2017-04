'Nederlander moet voorkomen in Cambodja om kinderporno'

De 53-jarige man die dinsdag in Cambodja werd aangehouden op de verdenking van het vervaardigen van kinderporno is Nico S., die sinds 2013 op het Schipholpastoraat werkt. Dat meldt het Parool.

De man werd opgepakt omdat hij tegen betaling erotische foto's van minderjarige jongens zou hebben gemaakt. Ten tijde van het onderzoek werden op zijn camera en iPad meer dan 1300 foto's zijn gevonden.

Volgens een internationale hulporganisatie tegenover de krant, die strijdt tegen kindermisbruik, stelt dat S. zeker negentien jongens 'enkele dollars' betaalde in ruil voor naaktfoto's. Geen van de jongens zou hebben gezegd door S. te zijn aangeraakt.



Nico S. moet donderdag voor de Cambodjaanse rechter verschijnen. Hem kan een straf boven het hoofd hangen van zeven tot vijftien jaar. Op een foto die online is opgedoken is te zien hoe de pastoraat geboeid tussen agenten staat.

Het land begon in 2003 een campagne tegen kindermisbruik door buitenlandse pedoseksuelen. De laatste jaren zijn tientallen buitenlandse pedoseksuelen en pedofielen opgepakt en veroordeeld.