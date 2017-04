Nader onderzoek na dood pasgeboren netgiraffe in ARTIS

Er waren geen uiterlijke kenmerken dat er iets mis was met het veulen. Dinsdagmiddag was het dier plotseling ziek. De dierenarts heeft het veulen intensief behandeld en ze leek wat op te knappen. Helaas is ze vanochtend vroeg toch doodgegaan. De doodsoorzaak is nog onbekend. Voor de merrie was het haar vijfde bevalling. Twee veulens zijn nog in leven en behoren tot de kudde in ARTIS, een veulen werd doodgeboren en twee veulens zijn vlak na de geboorte doodgegaan. Dit is reden voor ARTIS om nader onderzoek te doen en om te kijken of er misschien een genetische oorzaak is.

ARTIS heeft sinds 1856 giraffen in de collectie en was daarmee de eerste Nederlandse dierentuin met giraffen. ARTIS neemt deel aan het Europese fokprogramma voor de netgiraffen (Giraffa camelopardalis reticulata). De huidige kudde bestaat uit tien giraffen, waarvan vijf hengsten en vijf merries.