OM eist elf jaar cel in Kamper zedenzaak

De officier van justitie heeft vandaag voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 11 jaar geëist tegen een 33-jarige man uit Dronten. Het Openbaar Ministerie acht bewezen dat de man op 4 september 2016 in Kampen een 17-jarig meisje heeft verkracht en geprobeerd heeft haar te wurgen en verdrinken.

Het meisje, dat vanaf een oppasadres naar huis fietste, werd in de nacht van zaterdag op zondag 4 september door de verdachte van haar fiets getrokken op de Flevoweg in Kampen. Ze werd mishandeld, met de dood bedreigd en meermalen verkracht en heeft zich hierbij hevig verzet. De verdachte zou hierbij haar keel hebben dichtgeknepen en haar hoofd meermalen onder water hebben geduwd. Ook zou hij, voordat hij vluchtte, het slachtoffer van haar telefoon, haar telefooncode, bankpasjes en id-bewijs beroofd hebben.

De politie startte direct een onderzoek, waarbij sporen veiliggesteld werden. De verdachte kwam in beeld door het traceren van de mobiele telefoon die was weggenomen. Hij kon daardoor zondagavond 4 september worden aangehouden. De man beweerde eerst alleen de telefoon te hebben gevonden en niets met de zaak te maken te hebben. Bij een doorzoeking van het huisje op het AZC, waar verdachte woonde, zijn het telefoonhoesje en de pasjes van het slachtoffer aangetroffen. Verder is uit DNA-onderzoek gebleken dat het weldegelijk verdachte was die het meisje meermalen heeft verkracht. Na het presenteren van dit bewijs heeft verdachte de verkrachtingen deels bekend. Ondanks haar verklaring en het letsel bij de keel van het meisje, ontkent verdachte het meisje te hebben gewurgd en onder water te hebben geduwd. De officier acht dit evenwel ook bewezen op basis van het letsel en de consistente en betrouwbaar geachte verklaring van de aangeefster.

De gevolgen voor het slachtoffer zijn enorm: “Wat verdachte uit lust gedaan heeft, heeft een enorme impact op het slachtoffer. Haar leven ligt in puin en ze voelt zich nergens meer veilig. Voor ze gaat slapen herbeleeft ze de doodsangsten die ze heeft doorgemaakt en ‘s nachts wordt ze huilend wakker omdat ze bang is in het donker. Volgens de deskundigen is ze voor haar leven ernstig getraumatiseerd. “

Alles afwegend, vind de officier van justitie een onvoorwaardelijke straf van 11 jaar passend.