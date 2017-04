Leidinggevende bij OM geschorst wegens ontucht

Een hoge leidinggevende binnen het Openbaar Ministerie is per 19 april geschorst uit zijn functie. De man wordt verdacht van het plegen van ontucht tegen betaling met een minderjarige rond de 16 jaar.

Een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het OM Amsterdam is gaande. De schorsing is een tijdelijke (orde)maatregel die voortduurt tot er een definitieve beslissing genomen wordt over het strafrechtelijk onderzoek. Op dit moment is niet te zeggen hoe lang dit zal duren.