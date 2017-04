Verdachte agenten strafzaak Mitch Henriquez blijven anoniem

De twee agenten die vervolgd worden door het Openbaar Ministerie (OM) vanwege hun betrokkenheid in 2015 bij de aanhouding van Mitch Henriquez, die hierna overleed, blijven gedurende de strafzaak anoniem. Dat heeft de rechtbank Den Haag vandaag opnieuw besloten naar aanleiding van een herhaald verzoek van de nabestaanden tijdens de regiezitting op 6 april 2017. De rechtbank geeft hun namen niet vrij omdat de namen niet voorkomen in de processtukken.

Waarom komen de namen niet voor in de processtukken?

Om hun identiteit en daarmee hun veiligheid te beschermen, komen de namen van de agenten niet voor in de processtukken.

Hoe weet de rechtbank wie de agenten zijn?

De rechtbank moet in een strafzaak de identiteit van een verdachte kunnen vaststellen. De officier van justitie heeft hiervoor aan de voorzitter een exemplaar van de dagvaardingen gegeven, waarop de namen van verdachten wel staan vermeld. Dit exemplaar van de dagvaarding is geen onderdeel van het dossier. Het zijn interne stukken, uitsluitend bedoeld om de rechtbank in staat te stellen de verdachten te identificeren, hetgeen ook, voorafgaand aan de eerste zitting, is gebeurd. De geanonimiseerde dagvaardingen zijn wel processtukken en deze zijn dan ook aan de raadslieden afgegeven.