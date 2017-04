OM eist 2 miljoen euro van oud-directeur Rochdale

Möllenkamp is op 29 maart 2017 door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en drie maanden. Het Hof veroordeelde hem voor verduistering in dienstbetrekking, gewoontewitwassen, opzettelijk doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrifte, meineed en omkoping. De verdediging van Möllenkamp heeft cassatieaangekondigd.

Failissement geen belemmering

Het persoonlijk faillissement van Möllenkamp hoeft volgens het OM een ontneming niet in de weg te staan. De officier van justitie wees de rechtbankop een vergelijkbare zaak van de rechtbank Gelderland die een man die persoonlijk failliet was verklaard, verplichtte 7 miljoen euro aan de Staat terug te betalen.

Dubbelappartement

Het bedrag van ruim 2 miljoen euro is opgebouwd uit vijftien componenten. Het grootste component van ruim 780 duizend euro betreft de koop en de inrichting van een dubbelappartement. Het Hof achtte de verklaring van Möllenkamp dat hij dit appartement samen met een ander als belegging had gekocht ongeloofwaardig.

430 duizend

Eerder op de ochtend vorderde het OM een bedrag van bijna 430 duizend euro van de ex-vrouw van Möllenkamp. Zij werd door de rechtbank in Amsterdam in 2015 veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur voor valsheid in geschrifte.

Steekpenningen

Een voormalige zakenpartner moet volgens het OM bijna vijf miljoen euro aan de Staat betalen. Dit betreft de gerealiseerde verkoopwinst van onroerend goed waarvoor steekpenningen zijn betaald. Hij is door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf en een taakstraf van 240 uur voor het omkopen van Möllenkamp.

De rechtbank doet op 4 mei uitspraak.