Drie man wordt overvaller teveel

Om 17.49 uur kwam bij de meldkamer in Dordrecht de melding binnen: een man had het Argos tankstation aan de Van Hogendorpsweg in Gorinchem overvallen. De overvaller had de pompmedewerkster met een vuurwapen bedreigd, maar kreeg een reactie waar hij niet op gerekend zal hebben. De pompmedewerkster werd namelijk boos en ging op de overvaller af.

Die koos eieren voor zijn geld en rende weg, met het personeelslid achter hem aan. Eenmaal buiten de shop schudde hij de pompmedewerkster van zich af, maar hij had geen rekening met een getuige gehouden. Deze Gorkummer wist de overvaller in te halen en hij werkte hem naar de grond. Agenten waren en er snel bij om hem over te nemen en een paar minuten later zat de overvaller al op het politiebureau. De man zit vast.

Zijn vuurwapen had hij weggegooid, maar ook nu had de overvaller niet op een andere alerte getuige gerekend. Deze man zag dat de overvaller zijn wapen weggooide en seinde de politie in. Het vuurwapen (nep, maar prima geschikt voor een overval) is in beslaggenomen.