Swolsch Friethuys winnaar AD Friettest 2017

De eigenaren van het Swolsch Friethuys werden aangenaam verrast toen zij het nieuws kregen dat zij als eerste waren geëindigd in de AD Friettest 2017. ‘We vermoedden dat wij aan de top zouden meedraaien. Maar het was toch ook wel zo spannend dat we de afgelopen nachten bijna geen oog hebben dichtgedaan.’

In de zesde test door het AD blijkt dat de opmars van verse friet in opmars is. Doordat steeds meer zaken overgaan op de verse variant, schiet het niveau volgens de krant omhoog. Voor de consument is het dan ook steeds eenvoudiger om een kwalitatief goed frietje te krijgen.

Eigenaar Marco Poel van het Swolsch Friethuys zegt tegenover de krant: ‘Ik ben arrogant genoeg om te zeggen dat ik wel weet dat wij goede friet maken. Ik vraag aan gasten ook nooit of het heeft gesmaakt, want ik ben er zeker van dat iedereen het lekker vindt.’