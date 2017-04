Informatieoverleg gaat na reces verder

‘We hebben 11 dagen achter de rug die soms makkelijker waren en soms wat moeilijker. Maar we zijn er nog lang niet. Dus iedereen die denkt dat dit proces snel eindigt, daar is deze opdracht veel te moeilijk voor.’ Afgelopen week is er een aantal onderwerpen besproken; pensioenen, onderwijs, budgettair kader, migratie, inkomen en klimaat.

Financiële ruimte fors lager

In eerste instantie gingen de gesprekken tussen de vier partijen en informateur Schippers er op basis van een financiële ruimte van tussen de 8 en 10 miljard euro uit maar Schippers gaf aan dat deze financiële ruimte fors naar beneden moest worden bijgesteld na gesprekken met de financiële experts zoals de DNB, het CPB en minister Dijsselbloem van het ministerie van financiën. Het nieuw te vormen kabinet zal namelijk ook rekening moeten houden met 'tegenvallers' en een aantal lopende dossiers die nog moeten worden afgehandeld, de overgangsproblematiek zo waarschuwde Schippers.

Informateur Schippers en onderhandelaars praten in mei verder

Informateur Edith Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben vanwege de Meivakantie een week reces. Ze praten in de eerste week van mei verder over de formatie van een nieuw kabinet. De gesprekken zijn in de Stadhouderskamer in het Tweede Kamergebouw.