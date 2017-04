Stoepborden ingezet voor aandacht voor dodelijk schietincident

De politie in Den Haag heeft vrijdag stoepborden geplaatst en flyers uitgedeeld aan passanten en omwonenden nabij de Sylvain Poonsstraat. 'Met de actie wordt aandacht gevraagd voor het schietincident op maandag 17 april waarbij de 39-jarige Farid dodelijk werd geraakt', zo meldt de politie vrijdag.

Parkeerterrein

Het schietincident vond op maandag 17 april in de late avond, rond 23.20 uur, plaats op het parkeerterrein aan de Sylvain Poonsstraat. Het slachtoffer, de 39-jarige Farid uit Houten werd overleden aangetroffen in zijn auto, een donkerkleurige Citroën C3.

Grijze stationwagen

Uit het onderzoek van de politie bleek dat bij het schietincident een grijze stationwagen betrokken was. Omdat de politie in dit onderzoek meer tips goed kan gebruiken, wordt aan passanten en omwonenden extra aandacht voor de zaak gevraagd. Ook besteedt ze aandacht voor de zaak in het televisieprogramma Team West.

Duikers

Duikers van de politie doorzochten een sloot bij de plaats delict, om uit te sluiten dat hierin na het schietincident sporen achterbleven. Er werden geen relevante zaken gevonden.

Tips na Opsporing Verzocht

Op dinsdag 18 april riep de politie via het televisieprogramma Opsporing Verzocht getuigen op om zich te melden. Dit leverde vier tips op, die de politie op dit moment onderzoekt.

Team West

Op de lokale zender Omroep West besteedt de politie op dinsdag 25 april wederom op televisie aandacht aan het onderzoek. Kijk om 17.00 uur Team West bij Omroep West. De uitzending wordt daarna in de avond en de volgende dag nog enkele malen herhaald.

Tips

Als u informatie heeft is het belangrijk dat u dit aan de politie doorgeeft. Dit kunt u doen door 0800-6070 te bellen. Tips kunt u ook anoniem doorgeven door Meld Misdaad Anoniem te bellen via 0800-7000. Ook het Team Criminele Inlichtingen is voor dit onderzoek bereikbaar. Bel hiervoor 079-3458999.