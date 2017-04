Van de 26 pitbulls mogen er 16 worden afgemaakt vanwege agressief gedrag

De Haagse voorzieningenrechter heeft vrijdag het gevorderde verbod aan De Staat, om euthanasie te laten plegen op 16 van de 26 pitbulls die op 5 oktober 2016 in beslag zijn genomen bij een huisinval in Amersfoort, afgewezen. Dit heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag bekendgemaakt.

Hondengevecht

De toenmalige eigenaren van de honden hadden een kort geding aangespannen tegen de Staat. Deze eigenaren zijn tijdens de inval aangehouden op verdenking van het organiseren van en/of deelnemen aan een hondengevecht.

Aangetroffen pitbulls

In het proces-verbaal van bevindingen is per in beslag genomen hond een verklaring van een dierenarts opgenomen. Over de in beslag genomen pups verklaart de dierenarts dat de hondjes te mager waren en dat ze niet goed verzorgd werden.

Over de volwassen honden verklaart de dierenarts dat deze ook niet goed verzorgd werden, dat een aantal van de honden te mager en/of agressief is, oude of verse wonden of kale plekken en littekens passend bij (oude) bijtwonden heeft. Verder heeft de dierenarts geconstateerd dat de voorpoot van een van de honden verkeerd is gespalkt en dat bij een andere hond wonden gehecht zijn met nietjes.

Gedrag van de pitbulls onderzocht

De officier van justitie heeft opdracht gegeven om de in beslag genomen honden te onderwerpen aan een uitgebreide gedragstest. Deze is uitgevoerd door het Assessmentteam van de Rijksuniversiteit Utrecht en geeft een analyse van de risico’s op gevaarlijk gedrag van de honden. Bij in totaal 16 van de in totaal 26 in beslag genomen honden luidt het advies ‘euthanasie’.

Het Assessmentteam komt tot dit advies op basis van het agressieve gedrag dat de honden naar mensen en/of andere honden vertonen, met name bestaande uit bijten. Ook zijn de honden moeilijk onder controle te houden.

Deel honden herplaatst

De officier van justitie heeft op 4 april 2017 de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op basis van de wet een machtiging verleend om het advies van het Assessmentteam te volgen en een deel van de honden te herplaatsen en een deel van de honden in te laten slapen. Om het in laten slapen te verbieden was dit kort geding aangespannen. Met deze uitspraak kan dat alsnog plaatsvinden.