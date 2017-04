Taakstraf voor oud-scheidsrechter Dick Jol

Mishandeling en bedreiging

De rechtbank is van oordeel dat hij de vrouw heeft mishandeld door haar met kracht met een steigerdeel tegen het borstbeen te steken. Daarnaast heeft hij de 22-jarige vriend van de vrouw – zijn eigen buurjongen van een paar deuren verderop – mondeling met de dood bedreigd. De oud-scheidsrechter maakte zich kwaad over het feit dat de buurjongen, met de vrouw achterop, op een scooter over het trottoir voor zijn woning reed. De rechtbank heeft hem vrijgesproken van mishandeling van de buurjongen.

Bedreiging timmerman

De rechtbank is verder van oordeel dat Jol eerder op diezelfde dag een 56-jarige timmerman uit Brabant heeft bedreigd. Dit gebeurde nadat er tussen hen onenigheid was ontstaan tijdens hun werkzaamheden in een woning in Wassenaar. Jol is toen met een hakbijl op de timmerman afgekomen en heeft gezegd dat hij hem kapot zou maken.

Lagere straf dan eis Openbaar Ministerie

De straf valt een stuk lager uit dan de eis van officier van justitie. Die eiste twee weken geleden een voorwaardelijke gevangenisstraf van 75 dagen en een taakstraf van 180 uur. Volgens de officier van justitie was ook de mishandeling van de 22-jarige buurjongen bewezen. Verder ging de officier van justitie voor hoogte van de straf uit van de richtlijnen van het Openbaar Ministerie.

Strafverminderend

De rechtbank vindt dus minder bewezen dan de officier van justitie en de rechtbank kijkt naar wat andere rechtbanken in soortelijke zaken als straf hebben opgelegd. Verder heeft de rechtbank een aantal factoren als strafverminderend meegenomen. Ten eerste dat het gaat om feiten die al anderhalf jaar geleden zijn gebeurd.

Ten tweede dat Jol zich, nadat hij was geschorst uit zijn voorarrest, aan alle afspraken heeft gehouden en geen nieuwe feiten heeft gepleegd. En als laatste dat Jol, in het kader van die schorsing, twee maanden lang niet in zijn eigen huis bij zijn gezin mocht verblijven en dat dit diep heeft ingegrepen in zijn privéleven.