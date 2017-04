Van ontucht verdachte OM-topman vrijgelaten

Vrijgelaten

De rechter-commissaris stelt zich op het standpunt dat er wel sprake is van ernstige verdenkingen, maar dat er onvoldoende gronden zijn om de mannen langer vast te houden. Beide mannen zijn dus in vrijheid gesteld, maar blijven verdachte.

Afgelopen maanden zijn in totaal vier mannen aangehouden die ervan verdacht worden – onafhankelijk van elkaar - tegen betaling ontucht te hebben gepleegd met een minderjarige jongen uit Amsterdam.

Doorzoekingen

De woningen van de verdachten zijn doorzocht, telefoons en digitale gegevensdragers zijn daarbij in beslag genomen. Uit het onderzoek zijn tot nu toe geen aanwijzingen naar voren gekomen dat de vier verdachten - afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen en variërend in leeftijd van 37 tot 58 jaar - elkaar kenden.

Niet de cel in

Twee van de vier mannen, onder wie de OM-medewerker, zijn deze week aangehouden en vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris heeft vrijdagmiddag de vorderingen inbewaringstelling van beide mannen afgewezen. De RC stelt zich op het standpunt dat er wel sprake is van ernstige verdenkingen, maar dat er onvoldoende gronden zijn om de mannen in bewaring te stellen.

De andere twee mannen zijn al eerder – in februari en in maart – aangehouden en voorgeleid aan de rechter-commissaris die ze in bewaring heeft gesteld en meteen, onder voorwaarden, heeft geschorst. Geen van de vier mannen heeft een strafblad.

Aangifte ouders 16-jarige jongen

De politie is het onderzoek gestart naar aanleiding van de aangifte die de ouders van de minderjarige jongen in januari 2017 hebben gedaan nadat ze berichten in de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen.

In verband met het lopende onderzoek zijn de aanhoudingen niet eerder naar buiten gebracht. Meer aanhoudingen in deze zaak worden niet uitgesloten.