Nep-loverboys ingezet op kermis, bijna alle meiden gingen gewoon mee

De politie in Apeldoorn heeft gisterenavond op de kermis in de stad nep loverboys en girls ingezet.

Zo werden er tijdens het 'experiment' van stichting MEE, Stimenz, Veilig thuis en de politie meiden tussen de 13 en 15 jaar gevraagd of ze meegingen voor een fotoshoot of voor opnamen voor een nieuw tv-programma. Tot grote schrik van de politie, gingen bijna alle meiden gewoon mee. De actie werd opgezet om meiden te waarschuwen voor loverboys. De politie roept ouders op om kinderen bewust te maken van de risico's die ze lopen! Maakt u zich zorgen of wilt u advies bel met het meldpunt loverboys 0800 2000