Zeer grote brand in Westelijk Havengebied van Amsterdam

In Amsterdam woedt sinds zaterdagmiddag een zeer grote brand in het Westelijk Havengebied. De brandweer uit de regio is massaal uitgerukt.

De brand woedt in een bedrijfsverzamelgebouw, waar allerlei verschillende goederen worden opgeslagen. De brandweer spreekt over een ''zeer grote brand''. De brandweer heeft omwonenden opgeroepen ramen en deuren gesloten te houden. Vanuit grote delen rondom Amsterdam is de brand goed te zien. De brand gaat gepaard met heel veel rookontwikkeling. Voor zover nu bekend zijn er geen gewonden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.