Politie ingezet bij ruzie tussen twee lokale Friese voetbalclubs

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie moeten ingrijpen bij een feest in een sportkantine in het Friese Opeinde na afloop van een voetbalwedstrijd. Dit meldt de politie zondag.

'In eerste instantie kregen leden van beide voetbalclubs ruzie met elkaar. Later keerde zich ook een groep tegen de aanwezige agenten. Er werden twee aanhoudingen verricht', aldus de politie.

Derby

Zaterdagavond vond in Opeinde de wedstrijd VV ONT tegen VV Rottevalle plaats. Een echte derby en daarom was besloten om de wedstrijd in avonduren te gaan spelen. Na afloop van de wedstrijd was er feest in de sportkantine. Aan het einde van de avond kregen leden van beide clubs ruzie met elkaar.

Politie gewaarschuwd

Dit liep zo uit de hand dat de politie werd gewaarschuwd. Meerdere agenten gingen naar Opeinde. In eerste instantie leek de rust weer teruggekeerd te zijn. Terwijl agenten nog in gesprek waren met een bestuurslid, ontstond er wederom tumult. Een 29-jarige inwoner van Rottevalle werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na een goed gesprek, waarbij de man zijn excuses aanbood, mocht hij weer naar huis.

Feest voorbij

Het feest bij de sportkantine was inmiddels voorbij. Agenten besloten dan ook iedereen van het terrein te verwijderen. Een groot deel gaf daar gehoor aan. Echter bleef een groep van zo’n 20 a 30 personen vervelend, vermoedelijk door te veel alcohol.

Wapenstok en politiehond

Uiteindelijk moesten de agenten op linie staan en met behulp van een politiehond en de wapenstok werd ook deze groep verwijderd. Daarbij werd nog wel een 17-jarige inwoner van Opeinde aangehouden. Hij was erg recalcitrant en weigerde iedere vorm van medewerking. Ondanks veel verzet wisten agenten de jongeman te arresteren. Hij werd overgebracht naar het politiebureau en daar ingesloten in een politiecel. Na deze aanhouding keerde de rust terug.