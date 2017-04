Politie pakt 20 man op na mishandeling en vernieling bij tankstation

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie in Den Haag bij een tankstation op de Ypenburgse Stationsweg twintig personen aangehouden voor openlijk geweld.

Man in rode jas

'De recherche heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen en komt graag in contact met een man in een rode jas die mogelijk ook mishandeld is', zo meldt de politie zondag.

Partybus

De politie kreeg rond 4.00 uur de melding dat bij een tankstation een grote vechtpartij gaande was. Meerdere eenheden gingen naar het incident waaronder ook de hondenbrigade. Bij het tankstation troffen zij een grote groep personen aan die bij een geparkeerde partybus hoorde.

Mishandelingen en vernielingen

Zij hadden enkele personen mishandeld die bij het tankstation aanwezig waren en hadden binnen in het tankstation vernielingen gepleegd. Agenten hielden twintig personen aan voor openlijk geweld.

