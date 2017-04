Politie zoekt man die in Kampen man in IJssel heeft geduwd

Bij een conflict in de nacht van zaterdag op zondag 16 april is tussen 02.00 en 02.30 uur op de IJsselkade ter hoogte van restaurant `De vier jaargetijden' in Kampen een man door een andere man in de IJssel geduwd. Dit meldt de politie, die op zoek is naar de dader, zondag.

Auto tegen lantaarnpaal

Een auto was tegen een lantaarnpaal gereden en het slachtoffer maakte hier volgens zijn eigen verklaring een neutrale opmerking over. Vervolgens ontstond er een conflict. Tijdens dit conflict zou een tot nu toe onbekende man het slachtoffer vanaf de kade in de IJssel hebben geduwd.

Politie zoekt getuigen

De politie is op zoek naar de man die duwde en/of getuigen van dit incident. Heeft u iets gezien of was u die man? Neemt u dan contact op met de politie via het meldformulier of bel met de politie via telefoonnummer 0900-8844.