Verdacht voorwerp tuin Roermond blijkt geen explosief

Bewoners belden zondagmiddag de politie nadat ze bij het werken in de tuin een verdacht voorwerp tussen de planten aantroffen. De gealarmeerde agenten namen poolshoogte. Na een eerste verkenning werd de EOD gewaarschuwd.

Medewerkers van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwamen naar de Schepen Hillenstraat in Roermond om onderzoek te doen. Tijdens dit onderzoek werd directe buren geadviseerd om binnen te blijven of tijdelijk naar een ander adres te gaan. Na ongeveer 1,5 uur concludeerde de EOD dat er geen sprake was van een explosief. Technisch onderzoek door de politie moet uitwijzen wat het wel was.

Rond 20.00 uur werden alle werkzaamheden in de Schepen Hillenstraat afgerond en konden ook de buurtbewoners die hun woning hadden verlaten terug naar huis.