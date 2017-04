Weer staking bij Holland Casino

Zondagmiddag hebben de werknemers van Holland Casino in Valkenburg vanaf 15.00 uur het werk neergelegd. Dit heeft de FNV zondag bekendgemaakt.

De Vakbonden FNV, De Unie en ABC verwachtten dat circa 50 tot 60 stakers zich zouden inschrijven bij de vestiging aan de Cauberg 28 in Valkenburg. Dit was de zesde staking in een reeks waarin de werknemers actie voeren voor een toekomstbestendige cao.

‘Wij zijn Holland Casino’

‘Tijdens de reorganisatie van twee jaar geleden heeft het personeel echt een ader gelaten. Honderden banen verdwenen en we hebben zo’n 10% aan arbeidsvoorwaarden ingeleverd. Al jaren kampen we met een hoge werkdruk, maar we hebben ons aandeel geleverd.

Holland Casino is weer een gezond bedrijf. We willen niet nóg meer inleveren, we eisen nu een goede cao. Zonder gemotiveerd en gewaardeerd personeel kun je immers geen casino runnen. Wij zijn Holland Casino’, vinden de stakende werknemers.

Meer zekerheid voor komende jaren

Vakbonden FNV, De Unie en ABC stellen dat ondanks alle pogingen het niet gelukt is om op een normale manier met Holland Casino (HC) tot afspraken te komen over een nieuwe cao. ‘Zelfs na de stakingen van de afgelopen dagen zien we geen enkele inspanning van het bestuur om uit deze - zoals ze het zelf noemt - impasse te komen’, aldus de bonden.

De werknemers eisen een cao die de komende jaren zekerheid biedt over werk en inkomen. ‘Dat is nu helemaal van belang, omdat ze aan de vooravond van de verkoop van Holland Casino staan. En laten we wel wezen: wat is nou 2,5% op een winst van 88,1 miljoen euro (voor aftrek vennootschapsbelasting)?’

Het “spel der spellen” bepaalt

Met het “spel der spellen” wordt bepaald bij welke volgende Holland Casino-vestiging het werk wordt neergelegd. ‘Werken voor Holland Casino wordt steeds meer een gok. Werknemers voelen zich overgeleverd aan de willekeur van hun werkgever. Analoog hieraan laten de werknemers het lot bepalen bij welke vestiging wordt gestaakt’, lichten de bonden toe.

Vooraankondiging

Zaterdag diende het kort geding dat Holland Casino tegen de bonden had aangespannen over de aanzegtermijn. De rechter bepaalde in een voorlopige regeling dat stakingen tweeënhalf uur van tevoren bij het casino moeten worden gemeld. De regeling blijft van kracht tot de rechter definitief uitspraak doet aanstaande woensdag. De cao geldt voor 3.000 werknemers die werken bij de 14 vestigingen van Holland Casino.