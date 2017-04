Man zwaargewond bij steekpartij bruiloft

Bij partycentrum Makrim in het Gelderse Westervoort is zondagavond een man neergestoken.

De politie laat weten dat de man zwaargewond naar een ontmoetingsplaats in IJsseloord is gereden en vanaf die plek met een helikopter is overgevlogen naar het Radboudumc. De man is afkomstig uit Venlo en is buiten op de parkeerplaats van het partycentrum neergestoken. Dit melden de Gelderlander en het AD zondagavond.

Een stel uit Arnhem vierde ten tijde van de steekpartij hun bruiloft in het partycentrum. Ondanks de wat bedrukte sfeer is de bruiloft nog steeds gaande. Wat de aanleiding voor de steekpartij is geweest, is nog onduidelijk. Mogelijk betreft het een Turkse bruiloft en is er sprake van een familieruzie, zo weet de Gelderlander. Er zijn inmiddels ten minste twee personen opgepakt, waaronder de dader, zo melden de media.