Pinautomaat volledig vernield bij plofkraak in Oisterwijk

In de nacht van zondag op maandag 24 april rond 03.20 is een pinautomaat gekraakt op het Pannenschuurplein in Oisterwijk. De pinautomaat is volledig vernield. Brokstukken lagen meters verder op straat.

Rond 03.15 uur hoorde een getuige een harde knal en belde meteen 112. Een zwarte auto vluchtte na de kraak in de richting van Bergen-op-Zoom. Meerdere politie-eenheden en de politiehelikopter zetten een zoektocht in. De verdachten (mogelijk drie personen) zijn niet meer gevonden. De politie is een onderzoek naar de plofkraak gestart. Het is niet duidelijk of er buit is gemaakt.