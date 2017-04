'Koning Abrahamsdag' wordt fris en wisselvallig

In de ochtend met ruimte voor de zon, maar in de middag steeds meer kans op regen 60 procent, aldus het KNMI. Echt warm zal het ook niet worden. Ligt de temperatuur in de vroege ochtend nog rond het vriespunt, in de middag zal de temperatuur uitkomen tussen de 9 en 11 graden.