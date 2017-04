Verwarde man (32) vernielt auto's en verwondt agenten

Zaterdagavond 22 april omstreeks 23:00 uur meldde een getuige dat een verwarde man commotie veroorzaakte in een woning aan de Bagijnenwaard. Met de goederen die hij uit een woning gooide, vernielde hij twee auto’s.

Agenten zagen de inboedel op straat liggen, afkomstig uit de woning waar de man verbleef. De man gooide eerder spullen uit de woning van acht hoog naar beneden. Toen de 32-jarige de woning verliet, hielden agenten hem aan. Bij zijn aanhouding schopte de man een agent zo hard tegen haar knie dat zij zich moest laten behandelen in het ziekenhuis. Verder probeerde de verdachte twee agenten te verwonden en bedreigde hij nog een andere agent. Aangekomen in het politiebureau bespuugde de man weer andere agent. In totaal deden vijf agenten aangifte tegen de man. Ook deden twee bewoners aangifte van vernieling van hun auto. Dinsdag 25 april wordt de verdachte voorgeleid voor de rechter-commissaris.