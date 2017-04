Dit geloof je niet, overvaller pizzeria tijdens overval zelf overvallen

Als je dit leest lijkt het bijna niet te geloven maar toch is het echt gebeurd, afgelopen vrijdagavond is in een pizzeria in Rotterdam een overvaller tijdens het plegen van een overval zelf overvallen door twee nieuwe overvallers, zo denkt de politie.

'Het leek die vrijdagavond om drie overvallers te gaan. Rechercheurs startten een onderzoek en kwamen tot een bijzondere ontdekking dat het wel eens om twee verschillende overvallen kon gaan', meldt de politie maandag .

Overvallers bedreigen de overvaller

Het was vrijdagavond 23.15 uur toen een overvaller de pizzeria aan de Kerstendijk in Rotterdam binnen kwam. Op het moment dat de man bezig was met het plegen van de overval, kwamen plots twee andere mannen de pizzeria binnen.

Zij bedreigden de aanwezigen in de pizzeria waaronder de eerste overvaller en gingen er met een geldbedrag vandoor. De eerste overvaller vertrok kort daarop met wat kostbare spullen van de enige echte slachtoffers van de avond: het personeel van de pizzeria.

Opvallend lang

De politie doet onderzoek naar de twee overvallen en heeft de daders niet meer in de omgeving kunnen vinden. Rechercheurs spreken graag met getuigen die de overvallers hebben gezien. De drie waren gekleed in donkere trainingspakken en een van de mannen was opvallend lang. Help de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.