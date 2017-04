Nu al 'bezet' voor vrijmarkt Koningsdag

Met nog twee volle dagen te gaan, zijn nu al in het dorpscentrum langs de Amstel plekken met tape afgezet voor de vrijmarkt.

Vorig jaar verboden enkele gemeenten, waaronder Utrecht, om voor Koningsdag een plek op voorhand te 'bezetten', maar in Uithoorn gelden hieromtrent geen regels, zo laat een woordvoerster van de gemeente weten.

''Mensen kunnen geen rechten aan ontleden aan een stuk afgeplakte straat. Dit is openbaar gebied. Het gaat er hier om, wie het eerst komt heeft een plaatsje. Uithoorn regelt hier niets over. Wij hebben ook vanuit het verleden, geen gevallen meegemaakt waarbij dit bijv. uit de hand is gelopen. Mensen kunnen dit onderling oplossen mochten hier problemen over zijn.''