Jongen naar ziekenhuis na experimenteren met vloeistoffen

Naast een winkel aan de Dorpsstraat voegde de jongens de verschillende vloeistoffen in een flesje aan elkaar toe. Het gevolg was een ontploffing van het flesje. Een jongen kreeg de vloeistof over zijn handen heen en raakte gewond. Het slachtoffer is voor controle naar een ziekenhuis overgebracht. Om wat voor soort vloeistoffen het ging is niet bekend. Ook niet bekend waarom het experiment werd uitgevoerd.