Auto's botsen op poller in Schiedam

Maandagavond kreeg de politie een melding van een aanrijding op de Harreweg in Schiedam. Doordat de bestuurder bijna geen Nederlands sprak was het niet helemaal duidelijk wat er precies aan de hand was.

Hierop is de politie een kijkje gaan nemen. Ter plaatse bleek er een auto over een poller heen te zijn gereden. Volgens de bestuurder knipperde de installatie en kwam plotseling het onstakel omhoog toen hij eroverheen reed. Door de klap kon de auto niet meer rijden en is besloten een berger ter plaatse te vragen. Tijdens het wachten reed een tweede auto over de poller heen. Deze kon met weinig schade door rijden. De gemeente is ter plaatse gekomen en heeft de installatie hersteld. Een berger heeft een auto meegenomen. Tijden het bergen was de Harreweg tijdelijk gestremd.