Hoogste werkloosheid in en rond Rotterdam

In de regio Rijnmond, met Rotterdam, is in 2016 de werkloosheid het hoogst, 8,2 procent. In Rotterdam is het werkloosheidspercentage 11,3, het hoogste percentage van alle gemeenten.

De werkloosheid in Nederland was gemiddeld 6,0 procent in 2016. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste regionale werkloosheidscijfers.

De regio Rijnmond is één van de 35 arbeidsmarktregio’s die zijn opgericht om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te coördineren. In tien arbeidsmarktregio’s is de werkloosheid hoger dan het landelijke gemiddelde, in 25 regio’s is de werkloosheid lager. Na Rijnmond volgen de regio’s Haaglanden, Flevoland en Groningen met hoge werkloosheidscijfers. In deze regio’s is meer dan 7,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. De arbeidsmarktregio’s met het laagste percentage werklozen zijn Gorinchem en Zeeland. De werkloosheid is hier lager dan 5 procent. In Veere (Zeeland) is de werkloosheid het laagst van alle gemeenten, 3,7 procent (2016).