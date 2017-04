VEH: Huizenkopers vaak misleid bij keuze voor lang rentevast

Die regeling moet het mogelijk maken om de huidige, zeer lage hypotheekrente in de toekomst mee te nemen naar een volgende woning. Het gaat hier met name om hypotheken die worden afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Een starter die er verstandig aan denkt te doen om de hypotheekrente van zijn NHG-hypotheek lang vast te zetten - bijvoorbeeld 20 of 30 jaar - komt bij genoemde partijen bedrogen uit en verliest die lage rente zodra hij of zij verhuist naar een volgende woning die niet meer voor NHG in aanmerking komt. Door de stijgende huizenprijzen en gedaalde maximumgrens van de NHG zal deze tegenvaller steeds meer starters treffen die over enkele jaren doorstromen naar een grotere woning. Allianz en de Goede Start Hypotheek van Hypotrust verstrekken geen hypotheken zonder NHG, waardoor een klant bij verhuizing naar een duurdere woning boven de NHG-grens niets meer heeft aan de verhuisregeling.

NHG beperkingen moeten van tafelVereniging

Eigen Huis is van mening dat er sprake is van misleiding als een klant bij het afsluiten van zijn hypotheek wordt verteld dat hij 30 jaar lang kan profiteren van een vaste lage rente, terwijl dit in de praktijk vrijwel niet voor zal komen. Vooral bij starters is bekend dat zij al na 5 tot 10 jaar verhuizen naar een volgende woning, waarbij de kans groot is dat die buiten de NHG normen valt. Bij ING en bijBouwe is niet te achterhalen dat de verhuisregeling dan vervalt. Om te voorkomen dat deze mensen straks bij een verhuizing worden gedupeerd eist Vereniging Eigen Huis dat deze geldverstrekkers de NHG beperking voor alle klanten schrappen. Ook Allianz en Hypotrust Goede Start, die alleen hypotheken met NHG verkopen, zullen om diezelfde reden in actie moeten komen, bijvoorbeeld door klanten die hier geen weet van konden hebben de keuze te bieden om een andere rentevaste periode te kiezen of boetevrij over te stappen naar een andere aanbieder.



Vertrouwen herstellen met uitlegDaarnaast wil de vereniging dat alle geldverstrekkers de voorwaarden van hun verhuisregeling op een transparante en vooral duidelijke manier actief gaan uitleggen aan hun klanten. De vereniging zal ook de AFM op de hoogte stellen van haar bevindingen. De eigen hypotheekadviesdienst van Vereniging Eigen Huis is per direct gestopt met het adviseren van NHG-hypotheken van ING, bijBouwe en Allianz.