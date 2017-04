Donorkinderen eisen dna-test van overleden arts van de voormalige spermakliniek

De ouders en kinderen waren verwikkeld in een rechtzaak tegen de arts. Ondanks het plotselinge overlijden willen ze nu toch via de rechter een DNA-test afdwingen, aldus Kinderrechtenorganisatie Defence for Children en Stichting Donorkind.

''De ouders en kinderen keken uit naar de zitting die voor hen het einde betekent van de jarenlange onrust en onzekerheid die de oud-directeur door zijn onzorgvuldig handelen heeft veroorzaakt binnen de gezinnen. Ook de geruchten over vermeend donorschap van de heer Karbaat zelf zijn dagelijkse zorgen die zij met zich meedragen. Naast onzekerheid over afstamming beklagen de ouders en kinderen zich over onzorgvuldige screening van donoren, en het overschrijden van het afgesproken maximale aantal van zes donorkinderen per donor'', aldus de organisaties.

Recht

Het recht op afstammingsgegevens dat is vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag schrijft voor dat ieder kind het recht heeft om te weten wie zijn ouders zijn. De Nederlandse overheid is als partij van het VN-Kinderrechtenverdrag verantwoordelijk voor het waarborgen van het recht op afstammingsinformatie van kinderen. Om de kinderen en ouders tegemoet te komen in de onzekerheid over hun afstemming roepen de organisaties familieleden van de heer Karbaat op om vrijwillig DNA af te staan middels een wangslijmafname, zodat ook zij deze periode kunnen afsluiten. Familieleden kunnen contact opnemen met de betrokken organisaties en de advocaat om hierover te overleggen.