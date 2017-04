Boeing 747 doet 'harde boink' op landingsbaan Schiphol

Het extreme weer speelde afgelopen zondag ook het vliegverkeer op Schiphol parten. Met name de onvoorspelbaarheid van de wind maakte de onder normale weersomstandigheden 'makkelijke' landingen zondag extra lastig voor de piloten.

Boeing 747 Silk Way Airlines

Zo ook voor de piloten van de Boeing 747 van Silk Way Airlines. De onderstaande video laat 'mooi' zien wat er gebeurd met zo'n groot vliegtuig dat de landing al heeft ingezet als vlak boven de landingsbaan de wind plotseling veranderd. Hierdoor heeft het vliegtuig plotseling geen 'lift' meer en valt het simpelweg loodrecht naar beneden. Het vliegtuig klapt op de landingsbaan waarbij goed te zien is dat de kleppen aan de vleugels heen en weer zwiepen en vervolgens maakte het toestel na de eerste harde touchdown een soort van sprongetje en weet het uiteindelijk toch veilig te landen.

Vrije val

De beelden zijn spectaculair maar toch ook wel angstaanjagend. Er zaten in dit toestel geen passagiers omdat het een vrachttoestel van de Azerbeidzjaanse luchtvaartmaatschappij Silk Way Airlines betrof die vanuit haar thuisbasis Bakoe alleen vrachtvluchten uitvoert. Hier liep het uiteindelijk goed af en de bemanning raakte niet gewond maar het had voor hetzelfde geld ook anders kunnen aflopen.