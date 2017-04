'Amstelveense juwelenhandelaar zette diamantroof en gijzeling in scène'

De 50-jarige juwelenhandelaar uit Amstelveen, die er van wordt verdacht een overval op zijn bedrijf in Amstelveen in scène te hebben gezet om geld van de verzekering te kunnen claimen, blijft voor 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank beslist.

Overvallen en gegijzeld

De 50-jarige man uit Amstelveen, die vorige week dinsdag 18 april is aangehouden, zou op woensdag 9 november 2016 met geweld zijn overvallen door meerdere daders en korte tijd in gijzeling zijn gehouden.

Verzekeringsfraude

De zogenaamde overvallers gingen ervandoor met een buit ter waarde van enkele miljoenen. De verzekeringsmaatschappij waar de buit verzekerd was, heeft reeds een groot deel van de schade uitbetaald. Zij hebben aangegeven aangifte van fraude te zullen gaan doen.

Woning en bedrif doorzocht

Op dinsdag 18 april heeft de politie het bedrijf in Amstelveen en de woning van de 50-jarige verdachte doorzocht. Daarbij zijn onder meer sieraden in beslag genomen. Eerder deze maand hield de politie twee mannen en een vrouw aan na intensief onderzoek en tips van kijkers na het uitzenden van beelden van de diefstal in opsporingsprogramma’s.

De twee mannen van 23 jaar uit Houten en 32 jaar uit Rotterdam als ook de vrouw van 38 jaar uit Huizen zitten net zoals de 50-jarige Amstelvener in hechtenis. De vier zijn beperkingen opgelegd waardoor ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.